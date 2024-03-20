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Бывшего главврача психбольницы во Владивостоке обвинили во взятке

Также на него есть уголовное дело о мошенничестве.

Источник: РИА "Новости"

Обвинение во взятке и мошенничестве предъявили бывшему главному врачу Краевой психиатрической больницы во Владивостоке Максиму Артамонову, сообщили в Telegram-канале СУ СКР по Приморскому краю.

Следствие полагает, что с 16 января 2019 года по апрель 2023 года обвиняемый совместно с соучастницей похитил 11 млн рублей, заключая договоры на поставку медицинских изделий по завышенным ценам.

С мая по апрель 2019 года обвиняемый через посредника получил 100 тысяч рублей взятки от гражданина, которому выписал справку о снятии с учёта в психиатрической больнице.

Уголовное дело возбудили по материалам УМВД России по Приморью. Мужчину обвиняют в мошенничестве и получении взятки через посредника в значительном размере.