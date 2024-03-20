Азарт и миллион в бардачке: в Приморье прикрыли 5 подпольных казино

По версии следствия, свой черный бизнес команда основала в марте 2023 года. Все это время группа проводила азартные игры в пяти нежилых помещениях на улицах Горная, Калинина, Надибаидзе, Пихтовая и Ладыгина. В каждом казино провели обыски и нашли оборудование. Помимо этого, в автомобиле одного из подозреваемых в бардачке лежала наличка на сумму более одного миллиона рублей.