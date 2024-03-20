Азарт и миллион в бардачке: в Приморье прикрыли 5 подпольных казино

Во Владивостоке специалистам Следственного комитета удалось разоблачить организаторов пяти точек подпольных казино. Девять человек предстанут перед судом за незаконную организацию и проведение азартных игр, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По версии следствия, свой черный бизнес команда основала в марте 2023 года. Все это время группа проводила азартные игры в пяти нежилых помещениях на улицах Горная, Калинина, Надибаидзе, Пихтовая и Ладыгина. В каждом казино провели обыски и нашли оборудование. Помимо этого, в автомобиле одного из подозреваемых в бардачке лежала наличка на сумму более одного миллиона рублей.
Два организатора подпольных казино задержаны. С остальными участники также работают следователи. Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как в Приморье передали в суд дело знаменитых обнальщиков. Группа из пяти мужчин успела сколотить около 390 миллионов рублей незаконным путем и удержала от налоговой сумму в 1,69 миллиарда рублей.