Житель Таймыра смертельно ранил мужчину после конфликта в кафе

По версии следствия, мужчины отдыхали в кафе по улице Советская и поругались.
Все произошло в ночь с 15 на 16 марта. Между двумя нетрезвыми посетителями из разных компаний, возник конфликт по причине взаимных оскорблений. Старший, желая отомстить младшему, сходил к знакомому и взял у него нож под предлогом разделки мяса. Затем он вернулся в кафе, где на крыльце встретил оппонента и один раз ударил его ножом в живот.
Раненый парень самостоятельно дошел до дома, но там скончался спустя несколько минут.
В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). В настоящее время он находится под стражей, расследование продолжается.