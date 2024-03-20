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Житель Таймыра смертельно ранил мужчину после конфликта в кафе

В Красноярском крае 38-летний житель села Хатанга Таймырского района обвиняется в причинении смертельных травм 24-летнему односельчанину.

Источник: РИА "Новости"

По версии следствия, мужчины отдыхали в кафе по улице Советская и поругались.

Все произошло в ночь с 15 на 16 марта. Между двумя нетрезвыми посетителями из разных компаний, возник конфликт по причине взаимных оскорблений. Старший, желая отомстить младшему, сходил к знакомому и взял у него нож под предлогом разделки мяса. Затем он вернулся в кафе, где на крыльце встретил оппонента и один раз ударил его ножом в живот.

Раненый парень самостоятельно дошел до дома, но там скончался спустя несколько минут.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). В настоящее время он находится под стражей, расследование продолжается.