Житель Таймыра смертельно ранил мужчину после конфликта в кафе

Все произошло в ночь с 15 на 16 марта. Между двумя нетрезвыми посетителями из разных компаний, возник конфликт по причине взаимных оскорблений. Старший, желая отомстить младшему, сходил к знакомому и взял у него нож под предлогом разделки мяса. Затем он вернулся в кафе, где на крыльце встретил оппонента и один раз ударил его ножом в живот.