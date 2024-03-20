Водитель Chevrolet погиб в ДТП в Тогучинском районе Новосибирской области

Во вторник, 19 марта, в Тогучинском районе НСО произошла авария, в которой погиб один человек. Об этом сообщила ГИБДД по Новосибирской области.
Около 20:30 водитель Chevrolet Laccetti ехал по трассе К-19Р со стороны Новосибирска в сторону Ленинск-Кузнецкого.
«В пути следования при неустановленных обстоятельствах на 67 км трассы Chevrolet выехал на встречную полосу и совершил столкновение со встречным грузовым автомобилем Mersedes», — говорится в сообщении.
В результате столкновения водитель Chevrolet погиб на месте, а его пассажир, мужчина 1965 года рождения, получил травмы.
Напомним, семья с двумя детьми из Новосибирска погибла в ДТП в Кемеровской области.