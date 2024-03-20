Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Водитель Chevrolet погиб в ДТП в Тогучинском районе Новосибирской области

Личность погибшего устанавливается.

Источник: УГИБДД по Новосибирской области

Во вторник, 19 марта, в Тогучинском районе НСО произошла авария, в которой погиб один человек. Об этом сообщила ГИБДД по Новосибирской области.

Около 20:30 водитель Chevrolet Laccetti ехал по трассе К-19Р со стороны Новосибирска в сторону Ленинск-Кузнецкого.

«В пути следования при неустановленных обстоятельствах на 67 км трассы Chevrolet выехал на встречную полосу и совершил столкновение со встречным грузовым автомобилем Mersedes», — говорится в сообщении.

В результате столкновения водитель Chevrolet погиб на месте, а его пассажир, мужчина 1965 года рождения, получил травмы.

Напомним, семья с двумя детьми из Новосибирска погибла в ДТП в Кемеровской области.