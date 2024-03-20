Простил ей нападение с ножом, а зря: жительница Хабаровска дважды едва не убила сожителя

— Причин для появления проблем в отношениях очень-очень много, и без общения с людьми сложно сказать, что могло втянуть их в подобную жуткую историю. Почему женщина схватилась за нож — тоже нельзя сказать однозначно. Это может быть и ответ агрессией на агрессию, ведь мы не знаем, какие отношения были в паре, а может быть, и сама хабаровчанка — чересчур вспыльчивый человек, что, конечно, ее не оправдывает. Алкоголь разрушил рамки морали, и мы получили двойное нападение.