Простил ей нападение с ножом, а зря: жительница Хабаровска дважды едва не убила сожителя

Алкогольное опьянение — постоянный «гость» криминальных сводок. Часто то, что творят пьяные люди, не укладывается в голове. Яркий пример — история сожителей в Хабаровске, где 54-летняя женщина напала с ножом на избранника. И после первого раза мужчина почему-то продолжил с ней жить.
НА ТЕ ЖЕ ГРАБЛИ.
Пара жила в доме по Анадырскому переулку и была головной болью соседей. Пили, ссорились, а в апреле 2022 года дошло и до поножовщины. Хабаровчанка по какой-то только ей известной причине набросилась на избранника с ножом. Дважды ударила в шею. Убить не убила, но первую «уголовку» об умышленном причинении легкого вреда здоровью заработала.
Казалось бы, после такого отношения должны рассыпаться, а люди — разъехаться. Как бы кто ни извинялся и какие бы обещания не давал. Но это не тот случай. Уже через месяц пострадавший мужчина поднимал рюмки вместе с избранницей. А после снова получил удары ножом.
На этот раз сожительница старалась бить наверняка. Шесть раз попала в область жизненно важных органов, в том числе в грудную клетку. Мужчина пытался убежать, выскочил в подъезд, хабаровчанка за ним. Жуткая картина развернулась на глазах почтальона. Она и вызвала скорую и полицию.
ОФИЦИАЛЬНО.
Догнать жертву хабаровчанка не смогла. Ее задержали, пострадавшего отвезли в больницу. Мужчину вытащили с того света, и на этот раз прощать избранницу он не стал. Тем более что на хабаровчанку завели второе уголовное дело, на этот раз о покушении на убийство. Свою вину она признала полностью. Ее осудили на пять лет и три месяца колонии общего режима. Обвинение нашло приговор слишком мягким.
— Доводы апелляционного представления указывали на то, что судом не в полной мере учтены данные о личности осужденной, характере и степени общественной опасности совершенных преступлений. Судебная коллегия по уголовным делам Хабаровского краевого суда с учетом позиции участвующего прокурора изменила приговор, назначив окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет и пять месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима, — сообщила Анна Исаева, официальный представитель прокуратуры края.
Приговор вступил в законную силу.
КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА.
Виктория Омельченко, семейный психолог частной практики:
— Причин для появления проблем в отношениях очень-очень много, и без общения с людьми сложно сказать, что могло втянуть их в подобную жуткую историю. Почему женщина схватилась за нож — тоже нельзя сказать однозначно. Это может быть и ответ агрессией на агрессию, ведь мы не знаем, какие отношения были в паре, а может быть, и сама хабаровчанка — чересчур вспыльчивый человек, что, конечно, ее не оправдывает. Алкоголь разрушил рамки морали, и мы получили двойное нападение.
Что касается мужчины, который продолжил жить с напавшей на него женщиной, тут тоже все неоднозначно. Нужно понять его личность, чем и как живет. Тогда и можно будет делать выводы. Но можно сказать, что главный монстр здесь — алкоголь и разрушительная тяга к нему.