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18-летний парень из Слюдянки убил собутыльника

Правоохранители в Слюдянке в короткие сроки раскрыли убийство 24-летнего местного жителя, сообщает ИА «ТК Город».

Как рассказали в пресс-службе приангарского Следственного комитета, убийцей оказался 18-летний парень.

Трагедия случилась в ночь с 3 на 4 марта. Двое приятелей выпивали у одного из них дома.

«В какой-то момент в ходе возникшего конфликта гость стал избивать хозяина дома руками, ногами и нанес ему удар ножом в область живота, от чего последний потерял сознание».

Остававшийся на ногах участник застолья, увидев, что натворил, ушел. Но потом вдруг испугался, что пострадавший заявит на него в полицию, и вернулся. Но не затем, чтобы вызвать Скорую и хотя бы попытаться, что называется, замять конфликт.

Он решил добить недавнего собутыльника:

«Злоумышленник зашел в дом и, вооружившись ножом, нанес множественные удары пострадавшему, от которых тот скончался. С целью сокрытия следов преступления молодой человек сжег свою одежду в лесу и выбросил рукоять ножа в реку, после чего скрылся», — рассказывают следователи.

Полицию вызвала мать убитого, обнаружившая тело сына.

Сейчас обвиняемый задержан. Он уже дал признательные показания. Судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.