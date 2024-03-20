18-летний парень из Слюдянки убил собутыльника

Остававшийся на ногах участник застолья, увидев, что натворил, ушел. Но потом вдруг испугался, что пострадавший заявит на него в полицию, и вернулся. Но не затем, чтобы вызвать Скорую и хотя бы попытаться, что называется, замять конфликт.