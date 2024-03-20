Хабаровская пенсионерка дала мошенникам доступ к телефону и потеряла деньги

В полицию обратилась 62-летняя жительница Центрального района, она рассказала, что ей позвонил неизвестный, представился сотрудником сотовой компании и сообщил, что в Хабаровске установили новую вышку связи и необходимо к ней подключиться. Для простоты, по его словам, в офис идти не надо, нужно просто скачать мобильное приложение «Ассистент». Это приложение позволяет установить удаленный доступ к устройству.