Хабаровская пенсионерка дала мошенникам доступ к телефону и потеряла деньги

Хабаровская пенсионерка дала мошенникам доступ к телефону и потеряла 600 тысяч рублей, сообщает «АиФ-Дальинформ».
В полицию обратилась 62-летняя жительница Центрального района, она рассказала, что ей позвонил неизвестный, представился сотрудником сотовой компании и сообщил, что в Хабаровске установили новую вышку связи и необходимо к ней подключиться. Для простоты, по его словам, в офис идти не надо, нужно просто скачать мобильное приложение «Ассистент». Это приложение позволяет установить удаленный доступ к устройству.
Собеседник сказал, что необходимо устанавливать приложение в темное время суток, а после установки необходимо сказать пароль и опустить телефон экраном вниз, якобы для корректной работы. Потерпевшая все выполнила. Когда телефон перевернула экран был черным, на нем было написано «Загрузка сети».
После этого по инструкции собеседника женщина выключила телефон. А после включения через некоторое время обнаружила переписку в Вотс Апе с прикрепленными чеками о переводе денег. Так мошенники получили доступ к банковскому приложению и перевели 632 тысячи рублей.
«Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 158 УК РФ (Кража). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет», — сообщил заместитель начальника УМВД России по Хабаровску — начальник полиции Артем Поляков.