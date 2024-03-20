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Госизмена в пользу Украины: житель Комсомольска хотел «слить» данные об оборонном предприятии

Жителя Хабаровского края задержали по подозрению в госизмене в пользу Украины.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае остановлен местный житель, который собирался передать Украине стратегические данные. По версии следствия, он сам проявил инициативу и связался с противником. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФСБ России.

Следствие считает, что житель Комсомольска вышел на контакт с представителями Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Он вызвался передать данные, которые, по данным следователей, помогли бы противнику подорвать работу оборонно-промышленного комплекса Дальнего Востока.

Речь шла о сведениях, касаемых одного из оборонных предприятий Хабаровского края. Какого — не сообщается. Важные данные комсомольчанин передать не успел. Его задержали сотрудники ФСБ возле подъезда.

— Уголовное дело по статье «Государственная измена» возбуждено и расследуется следователями УФСБ России по Хабаровскому краю, — добавили в ведомстве.