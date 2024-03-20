Госизмена в пользу Украины: житель Комсомольска хотел «слить» данные об оборонном предприятии

В Хабаровском крае остановлен местный житель, который собирался передать Украине стратегические данные. По версии следствия, он сам проявил инициативу и связался с противником. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФСБ России.
Следствие считает, что житель Комсомольска вышел на контакт с представителями Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Он вызвался передать данные, которые, по данным следователей, помогли бы противнику подорвать работу оборонно-промышленного комплекса Дальнего Востока.
Речь шла о сведениях, касаемых одного из оборонных предприятий Хабаровского края. Какого — не сообщается. Важные данные комсомольчанин передать не успел. Его задержали сотрудники ФСБ возле подъезда.
— Уголовное дело по статье «Государственная измена» возбуждено и расследуется следователями УФСБ России по Хабаровскому краю, — добавили в ведомстве.