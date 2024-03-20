Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровске в гибели человека, загрызенного псами, обвинили ИП

В Хабаровске вину за нападение собак на людей возложили на компанию, осуществлявшую отлов безнадзорных животных. После вмешательства контролирующих органов мэрия заключила контракт с другим предприятием.

Источник: РИА "Новости"

Прокуратура Хабаровска установила, что в прошлом году отлов по договору с администрацией исполняла индивидуальный предприниматель, допустившая ряд нарушений. Так, после стерилизации собак содержали в вольерах частного домовладения, а не в приюте для животных. От жителей поступило более тысячи жалоб на собачьи стаи, но отработаны были лишь 18 процентов заявок.

Несмотря на это, на 2024 год мэрия снова заключила с ИП контракт, хотя ее действия и привели к нападению безнадзорных животных на людей. Напомним, зимой в Индустриальном районе Хабаровска молодого мужчину загрызли насмерть, в феврале еще одного пострадавшего удалось отбить у одичавших псов очевидцу.

Прокурор города внес представление мэру Хабаровска. Муниципальный контракт на отлов животных с ИП расторгнут, заключен новый с МУП Хабаровска «Специализированный производственный комбинат коммунального обслуживания».

Прокуратура