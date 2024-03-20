Газовые баллоны взорвались в частном доме в Костанайской области (фото, видео)

Инцидент произошел в Мендыкаринским районе.
Как пояснили в ДЧС, в частном жилом доме случился пожар на площади 70 кв.м. с последующим взрывом двух газовых бытовых баллонов объемом 27 литров.
Отмечается, что до прибытия сотрудников ДЧС местными жителями спасены два жильца дома.
Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Возгорание полностью ликвидировали.
В тушении пожара задействовано три человека личного состава и единица техники ДЧС.
Правила поведения при пожаре
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.
Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости — номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.