МВД: школьник из Ачинска за деньги рассылал ложные сообщения о минировании

Одно из сообщений об акте терроризма поступило накануне в школу Ачинска. При обследовании территории информация не подтвердилась. По данному факту возбудили уголовное дело по части 2 статьи 207 УК РФ.
«Отправителем сообщения оказался 13-летний ученик этой же школы, — рассказали в ГУ МВД, — В результате обыска у него изъяты сим-карта, планшет и сотовый телефон с зафиксированной деятельностью в одном из мессенджеров по линии угроз о нахождении опасных предметов. По предварительным данным, подросток рассылал сообщения за денежное вознаграждение от третьих лиц и, возможно, причастен еще примерно к 20 эпизодам аналогичной преступной деятельности, совершенной на территории страны».
Сам подросток на допросе признался, что рассылал ложные сообщения о минировании с зимы 2023 года до марта 2024 года. Свою вину он признал, пообещал больше так не делать и призвал к этому других.
Теперь школьника поставят на профилактический учет. Кроме того, инспекторы ПДН готовят документы в суд для помещения его в Центр временного содержания несовершеннолетних.