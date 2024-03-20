МВД: школьник из Ачинска за деньги рассылал ложные сообщения о минировании

«Отправителем сообщения оказался 13-летний ученик этой же школы, — рассказали в ГУ МВД, — В результате обыска у него изъяты сим-карта, планшет и сотовый телефон с зафиксированной деятельностью в одном из мессенджеров по линии угроз о нахождении опасных предметов. По предварительным данным, подросток рассылал сообщения за денежное вознаграждение от третьих лиц и, возможно, причастен еще примерно к 20 эпизодам аналогичной преступной деятельности, совершенной на территории страны».