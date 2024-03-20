Ричмонд
+8°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МВД: школьник из Ачинска за деньги рассылал ложные сообщения о минировании

В Красноярском крае правоохранители задержали 13-летнего мальчика из Ачинска, подозреваемого в серии ложных сообщений о нахождении опасных предметов в образовательном учреждении и других объектах инфраструктуры на территории России.

Источник: Reuters

Одно из сообщений об акте терроризма поступило накануне в школу Ачинска. При обследовании территории информация не подтвердилась. По данному факту возбудили уголовное дело по части 2 статьи 207 УК РФ.

«Отправителем сообщения оказался 13-летний ученик этой же школы, — рассказали в ГУ МВД, — В результате обыска у него изъяты сим-карта, планшет и сотовый телефон с зафиксированной деятельностью в одном из мессенджеров по линии угроз о нахождении опасных предметов. По предварительным данным, подросток рассылал сообщения за денежное вознаграждение от третьих лиц и, возможно, причастен еще примерно к 20 эпизодам аналогичной преступной деятельности, совершенной на территории страны».

Сам подросток на допросе признался, что рассылал ложные сообщения о минировании с зимы 2023 года до марта 2024 года. Свою вину он признал, пообещал больше так не делать и призвал к этому других.

Теперь школьника поставят на профилактический учет. Кроме того, инспекторы ПДН готовят документы в суд для помещения его в Центр временного содержания несовершеннолетних.