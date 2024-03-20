Мобильная бронегруппа тульских десантников ночью разгромила опорпункт ВСУ

Получив задачу на уничтожение пехоты ВСУ в опорном пункте, экипаж мобильной бронегруппы гвардейского парашютно-десантного полка тульского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) на боевых машинах БМД-2К-АУ под покровом ночи выдвинулся в заданный район.
Десантники постоянно совершают дерзкие рейды и подбираются практически вплотную к позициям ВСУ, ведя огонь осколочно-фугасными боеприпасами прямой наводкой, короткими очередями, с расстояния не более 1 тыс. м от противника и корректировкой с помощью квадрокоптера с тепловизионной аппаратурой, отметили в Минобороны.
После поражения объекта и уничтожения живой силы ВСУ во избежание ответного огня со стороны подразделений вражеских средств огневого поражения экипаж боевой машины десанта сворачивается и меняет огневую позицию.
Командир бронегруппы с позывным Диди признал, что насыщенность беспилотниками в регионе значительная, только ночные дроны дороже и их меньше — в этом единственная разница боевой работы днем и ночью.
«Есть и ночные FPV-дроны, они уже тут пару раз пытались нас поймать. Не получилось, так как мы быстрые, резкие, дерзкие — нам ничего не страшно. У них же тоже есть свои ограничения, а мы насколько можем — приспосабливаемся и работаем. На данный момент всё получается», — заявил он.
19 марта оборонное ведомство показало, как расчет беспилотных летательных аппаратов группировки войск «Днепр» выявил и уничтожил наблюдательный пункт ВСУ на правом берегу Днепра. Операторы беспилотников обнаружили наблюдательный пункт ВСУ в заброшенном доме.
15 марта корреспондент «Известий» Александр Федорчак показал, как российские бронегруппы на боевых машинах пехоты (БМП) уничтожают украинских боевиков. По словам наводчика БМП-3 с позывным Бес, это более современная машина, чем танк Т-60, более практичная, легкая и современная.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.