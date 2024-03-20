Мобильная бронегруппа тульских десантников ночью разгромила опорпункт ВСУ

«Есть и ночные FPV-дроны, они уже тут пару раз пытались нас поймать. Не получилось, так как мы быстрые, резкие, дерзкие — нам ничего не страшно. У них же тоже есть свои ограничения, а мы насколько можем — приспосабливаемся и работаем. На данный момент всё получается», — заявил он.