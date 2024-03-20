В нескольких областях Казахстана произошли пожары, связанные с автомашинами и газовыми баллонами

В Кызылорде во дворе частного жилого дома по улице Ондирбаева загорелся жестяной сарай и кабина автомобиля. Во время пожара в безопасное место из сарая удалось вывезти два газовых баллона объемом 27 л. В это же время по ул. Жалгасбаева горел железный сарай.