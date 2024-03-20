Первая масштабная волна лесных пожаров на Южном Урале прогнозируется в мае-2024

Такой предварительный прогноз дает Федеральная Авиалесоохрана.
По словам начальника ФБУ «Авиалесоохрана» Кирилла Провина, для выполнения задач по экстренному реагированию, в том числе для ускорения доставки авиапожарных, в течение апреля планируется расстановка собственных вертолетов Ми-8 МТВ-1 межрегионального лесопожарного центра «Север» и арендованных винтокрылых машин на территории регионов юга Сибирского и Дальневосточного округов.
«В мае еще добавим “прикрытие” воздушными судами регионов южной части Уральского федерального округа. Планирование основано на данных долгосрочного прогноза по лесопожарным рискам и многолетнем опыте Авиалесоохраны по оказанию регионам помощи в предотвращении и ликвидации ЧС в связи с лесными пожарами. Расстановка авиации на летний и осенний период будет уточняться в соответствии с помесячной корректировкой прогнозов пожарной опасности», — отметил Провин.
Полная готовность всех сил и средств Федеральной Авиалесоохраны для оказания помощи регионам в стабилизации лесопожарной обстановки, будет обеспечена к 1 апреля.
Вероятность превышения среднемноголетних значений параметров пожарной опасности ожидается в мае в том числе на всей территория Курганской и Тюменской областей, южной, центральной и восточной части Челябинской области; в июне — в западной и юго-восточной части Ямало-Ненецкого АО, северо-восточной части Ханты-Мансийского АО, на всей территория Курганской области, центральной и восточной части Тюменской области, южной части Челябинской области; в июле — в центральной и восточной части Ханты-Мансийского АО, южной и восточной части Ямало-Ненецкого АО, северной части Тюменской области.