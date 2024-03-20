Первая масштабная волна лесных пожаров на Южном Урале прогнозируется в мае-2024

Вероятность превышения среднемноголетних значений параметров пожарной опасности ожидается в мае в том числе на всей территория Курганской и Тюменской областей, южной, центральной и восточной части Челябинской области; в июне — в западной и юго-восточной части Ямало-Ненецкого АО, северо-восточной части Ханты-Мансийского АО, на всей территория Курганской области, центральной и восточной части Тюменской области, южной части Челябинской области; в июле — в центральной и восточной части Ханты-Мансийского АО, южной и восточной части Ямало-Ненецкого АО, северной части Тюменской области.