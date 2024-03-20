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Продолжаются поиски хабаровчанина, провалившегося под лед в районе «Ерофея»

За время поисков было обследовано более 2 тысяч квадратных метров дна реки.

Источник: МЧС РФ

Продолжаются поиски хабаровчанина, провалившегося под лед в районе арены «Ерофей», сообщает ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Напомним, о происшествии сообщил очевидец, гуляющий неподалеку с собакой. Сутки спасатели вели поиски на месте, где пропал мужчина.

За время поисков было обследовано более 2 тысяч квадратных метров дна реки. Всего было проведено 5 пусков под воду. Поиски результатов не дали.

Полиция продолжает оперативно-следственные мероприятия.

«На месте вместе со спасателями работали специалисты Дальневосточного филиала Центра экстренной психологической помощи МЧС России. Они оказывали поддержку и помощь в трудную минуту родственникам пропавшего человека», — сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.