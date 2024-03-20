Продолжаются поиски хабаровчанина, провалившегося под лед в районе «Ерофея»

Продолжаются поиски хабаровчанина, провалившегося под лед в районе арены «Ерофей», сообщает ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Напомним, о происшествии сообщил очевидец, гуляющий неподалеку с собакой. Сутки спасатели вели поиски на месте, где пропал мужчина.
За время поисков было обследовано более 2 тысяч квадратных метров дна реки. Всего было проведено 5 пусков под воду. Поиски результатов не дали.
Полиция продолжает оперативно-следственные мероприятия.
«На месте вместе со спасателями работали специалисты Дальневосточного филиала Центра экстренной психологической помощи МЧС России. Они оказывали поддержку и помощь в трудную минуту родственникам пропавшего человека», — сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.