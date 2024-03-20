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Иномарка сбила новосибирца на пешеходном переходе

Автомобиль Рено Дастер сбил 40-летнего мужчину, переходившего дорогу по пешеходному переходу без светофора.

Источник: ГУ МВД

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Новосибирской области, авария произошла накануне вечером. Водитель иномарки двигался по улице Богдана Хмельницкого.

«В результате ДТП пострадал пешеход — мужчина 1984 года рождения, который с травмами различной степени тяжести был госпитализирован в медицинское учреждение», — добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее МК в Новосибирске писал, что двое мужчин 29-ти и 28-ми лет попали в аварию на Мочищенском шоссе. Оба госпитализированы в тяжелом состоянии.

Также мы сообщали, что 21-летний водитель «Ниссана» сбил пенсионерку на «зебре» в Новосибирске.