Иномарка сбила новосибирца на пешеходном переходе

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Новосибирской области, авария произошла накануне вечером. Водитель иномарки двигался по улице Богдана Хмельницкого.
«В результате ДТП пострадал пешеход — мужчина 1984 года рождения, который с травмами различной степени тяжести был госпитализирован в медицинское учреждение», — добавили в пресс-службе ведомства.
Ранее МК в Новосибирске писал, что двое мужчин 29-ти и 28-ми лет попали в аварию на Мочищенском шоссе. Оба госпитализированы в тяжелом состоянии.
Также мы сообщали, что 21-летний водитель «Ниссана» сбил пенсионерку на «зебре» в Новосибирске.