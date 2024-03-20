Бизнес на мигрантах: приморцы помогали иностранцам остаться в России в обмен на деньги

В обмен на деньги приморцы помогают иностранцам получить временное проживание в России. Полиция уже задержала нескольких человек, которые подозреваются в организации незаконной миграции. Подробности в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
О случившемся сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, уроженцы одной из стран Средней Азии обратились к приморцам, которые в обмен на деньги помогли им заключить фиктивные браки с жительницами края. После этого иностранцы подавали документы, чтобы получить разрешение на временное пребывание в России.
Полиция вместе с Росгвардией задержала одного иностранца и двух его знакомых девушек. У подозреваемых изъяли мобильные телефоны, свидетельства о заключении брака и другие предметы, которые в будущем могут стать доказательствами вины.
Было заведено уголовное дело по части 2 статьи 322.1 УК РФ за организацию незаконной миграции. Мужчину заключили под стражу, а его сообщницы находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.