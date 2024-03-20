Бизнес на мигрантах: приморцы помогали иностранцам остаться в России в обмен на деньги

О случившемся сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, уроженцы одной из стран Средней Азии обратились к приморцам, которые в обмен на деньги помогли им заключить фиктивные браки с жительницами края. После этого иностранцы подавали документы, чтобы получить разрешение на временное пребывание в России.