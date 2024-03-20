Запрещённые дневники Геббельса пыталась вывезти в КНР хабаровчанка

Хабаровские таможенники на пограничном пункте пропуска «Покровка» задержали жительницу Хабаровского края, которая пыталась вывезти в Китай запрещённую в России литературу. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», книгу у 39-летней женщины нашли при сканировании её багажа.
По информации пресс-службы Хабаровской таможни, в ходе досмотра у гражданки жительницы Хабаровского края, направляющейся в Китай, было обнаружено печатное издание «Дневники 1945 года. Последние записи», представляющее собой фрагмент коллекции рукописей главного пропагандиста Третьего рейха Пауля Йозефа Геббельса.
Инспекторам женщина сообщила, что книгу перевозила для личного чтения, а о том, что она запрещена в России — не знала. Печатное издание изъято и передано на экспертизу, в ходе которой подтверждено, что оно представляет собой труд главного идеолога нацизма, рейхсминистра народного просвещения и пропаганды Германии и входит в Федеральный список экстремистских материалов.
— В книге содержится совокупность лингвистических и психологических признаков оправдания дискриминационных и насильственных действий по отношению к группе лиц, выделенной на основании национальной принадлежности. Хабаровская таможня возбудила в отношении женщины дело об административном правонарушении по статье «Несоблюдение запретов на вывоз товаров», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Напомним, что в начале марта текущего года в аэропорту Хабаровска таможенники обнаружили в багаже пассажира, прилетевшего из Пекина, крупную незадекларированную коллекцию монет из разных стран мира. Ее стоимость составила более одного миллиона рублей. Ценный груз из 345 серебряных и медных монет из Австрии, Австралии, Великобритании, Канады и Китая находился в чемодане 47-летнего гражданина Российской Федерации, которого остановили инспекторы Хабаровской таможни в «зеленом» коридоре.