Запрещённые дневники Геббельса пыталась вывезти в КНР хабаровчанка

Инспекторам женщина сообщила, что книгу перевозила для личного чтения, а о том, что она запрещена в России — не знала. Печатное издание изъято и передано на экспертизу, в ходе которой подтверждено, что оно представляет собой труд главного идеолога нацизма, рейхсминистра народного просвещения и пропаганды Германии и входит в Федеральный список экстремистских материалов.