Вахтовик из Приангарья перевёл аферистам 5 млн за инвестиции

Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
Мужчина рассказал, что в интернете увидел объявление о заработке на инвестициях. Он зашёл по ссылке, заполнил анкету. Вскоре ему позвонила женщина, представившаяся помощницей трейдера. Она рассказала о видах финансовых продуктов и потребовала установить приложение для торговли на фондовом рынке.
Потом аферисты совершили с пострадавшим несколько постановочных сделок, и его счёт увеличился в два раза. Чтобы получить больше денег, от него потребовали сделать больше вкладов. Мужчина оформил в банках несколько кредитов и перевёл деньги на указанные реквизиты. И всё — ни счёта, ни прибыли, ни денег. Потеря составила более пяти миллионов рублей.
Возбуждено уголовное дело.