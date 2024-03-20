Вахтовик из Приангарья перевёл аферистам 5 млн за инвестиции

Потом аферисты совершили с пострадавшим несколько постановочных сделок, и его счёт увеличился в два раза. Чтобы получить больше денег, от него потребовали сделать больше вкладов. Мужчина оформил в банках несколько кредитов и перевёл деньги на указанные реквизиты. И всё — ни счёта, ни прибыли, ни денег. Потеря составила более пяти миллионов рублей.