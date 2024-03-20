В Красноярске полицейские пресекли дачу взятки от пьяного водителя-бесправника

Госавтоинспекторы, подойдя проверить документы, обратили внимание на состояние водителя «Лады»: по всем внешним признакам он был пьян. От освидетельствования мужчина отказался, однако на этом история не закончилась. Оказалось, что прав у жителя краевого центра нет и никогда не было.