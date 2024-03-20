В Красноярске полицейские пресекли дачу взятки от пьяного водителя-бесправника

В Красноярске полицейские пресекли дачу взятки от 26-летнего пьяного водителя-бесправника. Как сообщили в краевом МВД, молодого человека остановили на улице Ладо Кецховели.
Госавтоинспекторы, подойдя проверить документы, обратили внимание на состояние водителя «Лады»: по всем внешним признакам он был пьян. От освидетельствования мужчина отказался, однако на этом история не закончилась. Оказалось, что прав у жителя краевого центра нет и никогда не было.
— Полицейские отказались и предупредили водителя об уголовной ответственности за дачу взятки должностному лицу. Его это не остановило, — рассказали в МВД.
В итоге молодой человек положил деньги под коврик пассажирского сидения. Инспекторы ДПС вызвали на место следственно-оперативную группу.
Теперь нарушителю грозит административный арест от 10 до 15 суток либо штраф 30 тысяч рублей. Кроме того, на него завели уголовное дело по статье «Покушение на мелкое взяточничество». Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.