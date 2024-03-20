Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО уничтожили пять БПЛА над Саратовской и Белгородской областями

В течение ночи 20 марта силы противовоздушной обороны (ПВО) пресекли попытки атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа по объектам на территории РФ. Об этом сообщило Минобороны.

Источник: РИА "Новости"

«Дежурными средствами ПВО пять украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территориями Белгородской (1 БПЛА) и Саратовской (4 БПЛА) областей», — говорится в сообщении оборонного ведомства в Telegram-канале.

О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Ранее в этот день губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что силы ПВО уничтожили несколько украинских беспилотников над территорией Энгельса. Согласно предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры при падении обломков нет.

19 марта силы противовоздушной обороны РФ уничтожили зенитную управляемую ракету С-200 над территорией Курской области и ракету зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot над Белгородской областью. Позднее губернатор Роман Старовойт сообщил, что обломки сбитой силами ПВО украинской ракеты C-200 упали в центре Курска.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.