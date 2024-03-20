Сложную пожароопасную ситуацию прогнозируют в Иркутской области весной

По словам Ивана Советникова, к тушению пожаров в этом году будет подготовлено более 27 тысяч человек, в том числе летчики-наблюдатели, сотрудники парашютно-десантных сил и работники пожарно-технических станций. На вооружении лесных пожарных находится 14,8 тысячи единиц тяжелой техники и 80,6 тысячи единиц оборудования.