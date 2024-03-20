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Сложную пожароопасную ситуацию прогнозируют в Иркутской области весной

Пик весеннего сезона пожаров ожидается в мае.

Источник: Без источника

Пик пожароопасного весеннего сезона в 2024 году ожидается в мае во многих регионах страны. Как сообщил глава Рослесхоза Иван Советников, Иркутск есть в списке регионов с прогнозируемой сложной пожарной ситуацией, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на ТАСС.

По словам Ивана Советникова, к тушению пожаров в этом году будет подготовлено более 27 тысяч человек, в том числе летчики-наблюдатели, сотрудники парашютно-десантных сил и работники пожарно-технических станций. На вооружении лесных пожарных находится 14,8 тысячи единиц тяжелой техники и 80,6 тысячи единиц оборудования.

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