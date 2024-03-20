На Среднем Урале простились с погибшим на СВО уральцем из села Новопаньшино

«Наш земляк с честью отдал воинский долг, защищая границы и независимость Родины», — сказано в сообщении. В церемонии прощания с воинскими почестями на площади у Новопаньшинского дома культуры приняли участие глава Горноуральского городского округа (ГО) Дмитрий Летников, председатель местной думы Владимир Доможиров, военный комиссар Нижнего Тагила и Пригородного района Павел Мерзляков. Союзом десантников по Горноуральскому округу проведена церемония свертывания государственного флага.



Максим Ильиных родился 9 декабря 1984 года, учился в школе № 14 в Новопаньшино, в Екатеринбурге закончил Уральский государственный лесотехнический университет (УГЛТУ) и более 15 лет работал водителем пожарной машины в части Новопаньшино.



В начале марта в Серове простились с 54-летним добровольцем Романом Гладких, который погиб в зоне СВО 11 февраля 2024 года в ходе боев за населенный пункт Крынки Херсонской области.