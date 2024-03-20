В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников

Накануне МЧС по региону информировало об опасности атаки беспилотников в Воронежской области.
«Уважаемые воронежцы! Отбой опасности атаки БПЛА», — написал Гусев в Telegram-канале.
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Опасность атаки беспилотников в Воронежской области, объявленная более семи часов назад, отменена, сообщил губернатор Александр Гусев.
Накануне МЧС по региону информировало об опасности атаки беспилотников в Воронежской области.
«Уважаемые воронежцы! Отбой опасности атаки БПЛА», — написал Гусев в Telegram-канале.