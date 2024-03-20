Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Опасность атаки беспилотников в Воронежской области, объявленная более семи часов назад, отменена, сообщил губернатор Александр Гусев.

Источник: © РИА Новости

Накануне МЧС по региону информировало об опасности атаки беспилотников в Воронежской области.

«Уважаемые воронежцы! Отбой опасности атаки БПЛА», — написал Гусев в Telegram-канале.

МЧС