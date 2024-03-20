Количество заразившихся сальмонеллезом сотрудников «Нэфис косметикс» выросло до 57. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на управление Роспотребнадзора по РТ.
Как уточнили в ведомстве, в 17 случаях заболевание обнаружили во время медицинского наблюдения. У 33 человек сальмонелла выявлена методом ПЦР, а 17 случаев были подтверждены с помощью бактериологического метода.
Напомним, 18 марта в Казани у 40 сотрудников местного предприятия диагностировали сальмонеллез. Следком возбудил уголовное дело.
Ранее мы сообщали, что все заболевшие были госпитализированы в Республиканскую клиническую инфекционную больницу.