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Количество заразившихся сальмонеллезом сотрудников «Нэфис косметикс» выросло до 57

Очаг обнаружен 18 марта.

Источник: Комсомольская правда

Количество заразившихся сальмонеллезом сотрудников «Нэфис косметикс» выросло до 57. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на управление Роспотребнадзора по РТ.

Как уточнили в ведомстве, в 17 случаях заболевание обнаружили во время медицинского наблюдения. У 33 человек сальмонелла выявлена методом ПЦР, а 17 случаев были подтверждены с помощью бактериологического метода.

Напомним, 18 марта в Казани у 40 сотрудников местного предприятия диагностировали сальмонеллез. Следком возбудил уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что все заболевшие были госпитализированы в Республиканскую клиническую инфекционную больницу.

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