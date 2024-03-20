Волгоградка отсудила у школы 50 тысяч рублей за буллинг дочери

Суд удовлетворил иск женщины.
В заявлении жительница Михайловки указала, что ее дочь учится в начальных классах средней школы. Одноклассники подвергали девочку травле, а также издевались над ней морально и физически. Сверстники не раз доводили ребенка до слез, унижали ее честь и достоинство.
Учитель не обращал внимания на конфликт детей. Школьный психолог, социальный педагог, заместитель директора по учебно-воспитательной работе и директор ничего не знали о происходящем.
Учитель не только не пыталась уладить ситуацию, но и оставляла школьников без должного надзора.
«В результате травли ребенок продолжительное время находился в подавленном состоянии, испытывал моральные и душевные страдания», — сообщили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.
Сначала женщина обратилась в межрайонную прокуратуру. После проверки руководитель образовательного учреждения привлекла к дисциплинарной ответственности виновных.
Жительница Михайловки решила обратиться в суд. Она потребовала компенсировать моральный вред, причиненный ее ребенку. Районный суд взыскал со школы в пользу несовершеннолетней в лице законного представителя 50 тысяч рублей.
В СОШ обжаловали это решение, однако суд второй инстанции оставил его без изменения, а апелляционную жалобу — без удовлетворения.
Решение суда вступило в законную силу.