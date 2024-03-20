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В многоэтажке на проспекте Мира ночью вспыхнул пожар

В пресс-службе МЧС по Омской области в среду, 20 марта 2024 года, рассказали о пожаре, вспыхнувшем в Советском округе на проспекте Мира. Как сообщается, там загорелась комната в пятиэтажном доме малосемейного типа.

По данным МЧС, сообщение о пожаре поступило в 00:54. Горела комната общей площадью 17 кв. м, расположенная на 3 этаже.

«На момент прибытия 1-го подразделения: плотное задымление на 3 этаже. Звеном ГДЗС из смежных комнат спасено 3 человека. Самостоятельно по лестничным маршам эвакуировались 40 человек, в том числе 4 ребенка», — сообщает ведомство.

В результате пожара повреждены внутренняя отделка и вещи в комнате на общей площади 10 кв. м, закопчены стены 3-го этажа.

Погибших и травмированных нет, уточнили в региональном МЧС. Причина пожара выясняется.

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