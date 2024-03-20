В многоэтажке на проспекте Мира ночью вспыхнул пожар

По данным МЧС, сообщение о пожаре поступило в 00:54. Горела комната общей площадью 17 кв. м, расположенная на 3 этаже.
«На момент прибытия 1-го подразделения: плотное задымление на 3 этаже. Звеном ГДЗС из смежных комнат спасено 3 человека. Самостоятельно по лестничным маршам эвакуировались 40 человек, в том числе 4 ребенка», — сообщает ведомство.
В результате пожара повреждены внутренняя отделка и вещи в комнате на общей площади 10 кв. м, закопчены стены 3-го этажа.
Погибших и травмированных нет, уточнили в региональном МЧС. Причина пожара выясняется.