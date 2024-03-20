Комиссия о помиловании заключенных в Омске удовлетворила одно ходатайство

Уполномоченная по правам человека в Омской области Ирина Касьянова сообщила о помиловании осужденной женщины. Такое решение по итогам рассмотрения прошений приняла комиссия по вопросам помилования в регионе.
Также уполномоченная отметила, что всего было подано пять прошений. Остальные не получили удовлетворения.
О преступлении, совершенном помилованной женщиной-осужденной, не сообщают. Все результаты поле заседания специальной комиссии для окончательного решения будут направлены в администрацию президента Путина.