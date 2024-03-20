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Комиссия о помиловании заключенных в Омске удовлетворила одно ходатайство

Всего было подано пять таких прошений.

Уполномоченная по правам человека в Омской области Ирина Касьянова сообщила о помиловании осужденной женщины. Такое решение по итогам рассмотрения прошений приняла комиссия по вопросам помилования в регионе.

Также уполномоченная отметила, что всего было подано пять прошений. Остальные не получили удовлетворения.

О преступлении, совершенном помилованной женщиной-осужденной, не сообщают. Все результаты поле заседания специальной комиссии для окончательного решения будут направлены в администрацию президента Путина.