Глава Дальнинского МО заплатит 12 млн за пожар в посёлке Дальний

Суд установил, что глава муниципалитета не заключила договор на обслуживание находящихся на балансе объектов электросетевого хозяйства. Бесхозные воздушные линии в мае 2021 года замкнуло, искры попали на сухостой — и начался пожар, который уничтожил 70 домов. Все здания принадлежали Нижнеилимскому району. Ущерб составил 12 миллионов рублей. Экс-глава в добровольном порядке ущерб не возместила, прокуратура обратилась в суд.