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Глава Дальнинского МО заплатит 12 млн за пожар в посёлке Дальний

Экс-глава посёлка Дальний в Нижнеилимском районе заплатит 12 миллионов рублей за пожар, при котором сгорело более 70 домов.

Источник: Соцсети

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Иркутской области. В 2023 году её признали виновной в халатности.

Суд установил, что глава муниципалитета не заключила договор на обслуживание находящихся на балансе объектов электросетевого хозяйства. Бесхозные воздушные линии в мае 2021 года замкнуло, искры попали на сухостой — и начался пожар, который уничтожил 70 домов. Все здания принадлежали Нижнеилимскому району. Ущерб составил 12 миллионов рублей. Экс-глава в добровольном порядке ущерб не возместила, прокуратура обратилась в суд.

Нижнеилимский районный суд требования прокурора удовлетворил.