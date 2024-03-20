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В ходе проведения СВО погиб 48-летний Иван Иванов из Перми

Прощание с погибшим военнослужащим из Перми пройдет 21 марта.

Источник: администрация поселка Новые Ляды ВК

Скорбная весть пришла в Пермь: в зоне проведения СВО погиб житель поселка Новые Ляды Иванов Иван Александрович. О гибели земляка на передовой сообщила поселковая администрация.

Иван Иванов родился 5 декабря 1975 года. Родные и близкие говорят, что это был любящий сын, муж, отец, дедушка, заботливый брат, дядя и друг.

Прощание с погибшим Ивановым Иваном Александровичем состоится 21 марта с 11:00 в Общественном центре поселка Новые Ляды на ул. Крылова, 63.

Администрация поселка Новые Ляды города Перми выражает соболезнование родным и близким погибшего в СВО героя.