Экс-главу ФССП в Жирновском районе обвиняют в служебном подлоге

40-летнюю женщину и 36-летнего мужчину обвиняют в мошенничестве и служебном подлоге, сообщает СУ СКР по региону.
Следствие установило, что глава ФССП в Жирновском районе Волгоградской области предложила мужчине устроиться на работу водителем, но фактически свои трудовые обязанности не исполнять. Из полученной зарплаты он ежемесячно должен был передавать женщине 6 тыс. рублей, а остальную сумму оставлять себе. Мужчина на аферу согласился.
Подозреваемая подготовила подложные табели учета рабочего времени и на их основании в период с 2021 по 2023 год водителю перечислили свыше 500 тыс. рублей, часть из которых он передал начальнице.
В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства преступления.