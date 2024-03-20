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Экс-главу ФССП в Жирновском районе обвиняют в служебном подлоге

В Волгоградской области в отношении экс-главы службы судебных приставов возбуждено уголовное дело. Ее подозревают в мошенничестве и судебном подлоге.

Источник: Волгоградская правда

40-летнюю женщину и 36-летнего мужчину обвиняют в мошенничестве и служебном подлоге, сообщает СУ СКР по региону.

Следствие установило, что глава ФССП в Жирновском районе Волгоградской области предложила мужчине устроиться на работу водителем, но фактически свои трудовые обязанности не исполнять. Из полученной зарплаты он ежемесячно должен был передавать женщине 6 тыс. рублей, а остальную сумму оставлять себе. Мужчина на аферу согласился.

Подозреваемая подготовила подложные табели учета рабочего времени и на их основании в период с 2021 по 2023 год водителю перечислили свыше 500 тыс. рублей, часть из которых он передал начальнице.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства преступления.