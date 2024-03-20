Экс-главу ФССП в Жирновском районе обвиняют в служебном подлоге

Следствие установило, что глава ФССП в Жирновском районе Волгоградской области предложила мужчине устроиться на работу водителем, но фактически свои трудовые обязанности не исполнять. Из полученной зарплаты он ежемесячно должен был передавать женщине 6 тыс. рублей, а остальную сумму оставлять себе. Мужчина на аферу согласился.