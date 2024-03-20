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Волгоградец отправится в колонию за «минирование» сауны

Житель Волгограда привлечен к ответственности за ложное сообщение о минировании.

Источник: Волгоградская правда

Следствие установило, что в ноябре прошлого года житель областного центра позвонил в службу экстренной помощи «112» и сообщил, что в одной из саун в Краснооктябрьском районе Волгограда якобы заложено взрывное устройство. Известно, что в заведении работала его сожительница.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий правоохранители не обнаружили признаков подготовки теракта. Сообщение об угрозе взрыва оказалось ложным.

В этот же день подсудимый пришел в дом своей сожительницы, расположенный в одном из дачных поселков в Тракторозаводском районе, и поджег там диван. В результате огонь уничтожил дом и находящееся в нем имущество. Причиненный ущерб оценен в 276 тыс. рублей.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось УФСБ России по Волгоградской области.

Мужчина признал свою вину и пояснил, что хотел, чтобы его возлюбленная уволилась с работы и конфликты между ними прекратились, сообщили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Тракторозаводский районный суд признал волгоградца виновным по ч. 2 ст. 207, ч. 2 ст. 167 УК РФ. Он отправился в колонию строгого режима на 3 года и 6 месяцев.

Приговор вступил в законную силу.