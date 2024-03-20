Волгоградец отправится в колонию за «минирование» сауны

В этот же день подсудимый пришел в дом своей сожительницы, расположенный в одном из дачных поселков в Тракторозаводском районе, и поджег там диван. В результате огонь уничтожил дом и находящееся в нем имущество. Причиненный ущерб оценен в 276 тыс. рублей.