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В Сивинском округе простятся с погибшим в СВО военнослужащим

Стало известно о гибели в ходе проведения специальной военной операции (СВО) еще одного военнослужащего из Пермского края, жителя Сивинского округа 36-летнего Евгения Быкова.

Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

Евгений Быков был мобилизован на СВО в октябре 2022 года. Проходил службу в качестве начальника отделения. Погиб 20 декабря 2023 года.

Церемония прощания с Евгением Быковым состоится 21 марта в Сиве.