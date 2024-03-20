В Сивинском округе простятся с погибшим в СВО военнослужащим

Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.



Евгений Быков был мобилизован на СВО в октябре 2022 года. Проходил службу в качестве начальника отделения. Погиб 20 декабря 2023 года.



Церемония прощания с Евгением Быковым состоится 21 марта в Сиве.