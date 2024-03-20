Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.
Евгений Быков был мобилизован на СВО в октябре 2022 года. Проходил службу в качестве начальника отделения. Погиб 20 декабря 2023 года.
Церемония прощания с Евгением Быковым состоится 21 марта в Сиве.
В Сивинском округе простятся с погибшим в СВО военнослужащим
Стало известно о гибели в ходе проведения специальной военной операции (СВО) еще одного военнослужащего из Пермского края, жителя Сивинского округа 36-летнего Евгения Быкова.
Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.