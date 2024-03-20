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По смертельному ДТП со школьным автобусом в Бухаре завели дело о должностной халатности

АН Podrobno.
Источник: Podrobno.uz

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Прокуратура Бухарской области завела дело о должностной халатности чиновников, допустивших грубые нарушения при перевозке и сопровождении автобуса со школьниками, который столкнулся с бетономешалкой, сообщает корреспондент Podrobno.uz. .

По последним данным, авария с участием школьного автобуса, который перевозил детей из Каганского района в Бухару на театральное представление, унесла жизни двух учеников. Ранее сообщалось о гибели одного ребенка. .

Известно также, что ДТП, в котором бетономешалка, ехавшая по главной дороге, врезалась в автобус, произошло на перекрестке, где предположительно не работал светофор.

Вчера прокуратура Бухарской области завела уголовное дело по статье 266 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств) и немедленно начала расследование.

В ходе расследования также было установлено, что некоторые чиновники допустили серьезные нарушения закона при организации перевозки и сопровождения школьников на автобусе. В связи с этим возбудили уголовное дело по статье 207 (должностная халатность). .

Отмечается, что Генпрокуратура контролирует комплексное, полное и беспристрастное проведение расследования.

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