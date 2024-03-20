Рано утром 20 марта в Самаре эвакуировали ТЦ «Космопорт»

Утром 20 марта в Самаре произошла эвакуация в торговом центре «Космопорт» на улице Дыбенко, 30. По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Самарской области, сообщение о происшествии поступило в 08.20.
— Произошло короткое замыкание электропроводки без последующего горения, — рассказали в региональном управлении МЧС.
На место ЧП выехали 10 единиц техники, там работали 40 спасателей. Из торгового центра эвакуировали 15 человек. В результате инцидента никто не пострадал и не погиб, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.