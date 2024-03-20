Воронежцам сообщили, где были сбиты 5 БПЛА

В ночь на среду, 20 марта, дежурные средства ПВО уничтожили пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа на территории соседних с Воронежской областью регионов. Четыре БПЛА сбили в Саратовской области, еще один — в Белгородской области. Об этом говорится в официальном сообщении Минобороны РФ.
В Воронежской области режим опасности атаки беспилотников ввели незадолго до полуночи. РИА «Воронеж» сообщало, что в 7:11 был дан отбой, сейчас угрозы нет.
В регионе уже разместили 41 человека из Белгородской области. Среди них — женщины, дети и старики, чьи жизни оказались под угрозой из-за непрекращающихся обстрелов украинских националистов.
Кроме того, вчера, 19 марта, стало известно, что из Белгорода, Белгородского района, Шебекинского городского округа и Грайворонского района Белгородской области в другие регионы России эвакуируют 9 тыс. детей.