Воронежцам сообщили, где были сбиты 5 БПЛА

В ночь на среду, 20 марта, дежурные средства ПВО уничтожили пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа на территории соседних с Воронежской областью регионов. Четыре БПЛА сбили в Саратовской области, еще один — в Белгородской области. Об этом говорится в официальном сообщении Минобороны РФ.