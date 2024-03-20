Задержан один из руководителей «Челябинскавтодора» по делу о взятке

По данным СУ СК России по Челябинской области, взяткой стали 200 тысяч рублей и мобильный телефон, который стоит не меньше 94 тысяч рублей. Их сотрудник ГКУ «Челябинскавтодор» получил в период с ноября 2022 по август 2023 года.
Взамен начальник отдела должен был закрепить работника своего учреждения за участком ремонтируемой дороги в селе Кирса Верхнеуральского района.
Подозреваемого во взяточничестве задержали сотрудники ФСБ. Следователи возбудили уголовное дело. Также известно, что на рабочем месте и дома у начальника отдела провели обыски. Ему готовятся предъявить обвинение, а также суд изберет меру пресечения.