Задержан один из руководителей «Челябинскавтодора» по делу о взятке

По данным СУ СК России по Челябинской области, взяткой стали 200 тысяч рублей и мобильный телефон, который стоит не меньше 94 тысяч рублей. Их сотрудник ГКУ «Челябинскавтодор» получил в период с ноября 2022 по август 2023 года.