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Задержан один из руководителей «Челябинскавтодора» по делу о взятке

В преступлении подозревается начальник отдела технического надзора дорожно-строительных работ учреждения.

Источник: УФСБ ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

По данным СУ СК России по Челябинской области, взяткой стали 200 тысяч рублей и мобильный телефон, который стоит не меньше 94 тысяч рублей. Их сотрудник ГКУ «Челябинскавтодор» получил в период с ноября 2022 по август 2023 года.

Взамен начальник отдела должен был закрепить работника своего учреждения за участком ремонтируемой дороги в селе Кирса Верхнеуральского района.

Подозреваемого во взяточничестве задержали сотрудники ФСБ. Следователи возбудили уголовное дело. Также известно, что на рабочем месте и дома у начальника отдела провели обыски. Ему готовятся предъявить обвинение, а также суд изберет меру пресечения.