На помощь вахтовикам из Башкирии в Приамурье вылетел самолет МЧС России

Ранее «Башинформ», со ссылкой на свой источник, информировал, что среди работников, оказавшихся в «ловушке» под землей на глубине более 120 метров, находятся пятеро жителей Башкирии. Четверо из них — из Сибая, один из Учалов, в возрасте от 31 до 48 лет. Все работают машинистами. Обвал горных пород произошел вечером 18 марта в Амурской области в Зейском муниципальном округе на участке подземных работ рудника. Под завалами находятся 13 человек.