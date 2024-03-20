На помощь вахтовикам из Башкирии в Приамурье вылетел самолет МЧС России

По поручению главы МЧС России Александра Куренкова из Новокузнецка к месту аварии направляются 30 человек: горноспасатели, шахтовые специалисты, инженеры.
На борту самолета находится аварийно-спасательное оснащение: шламовые насосы, гидравлическое и пневматическое оборудование, приборы рудничного контроля, прибор «видеоглаз», который опускается на глубину до 300 метров и позволяет обследовать недоступные места горных выработок.
«Работы на разрезе продолжаются круглосуточно: откачивается вода; формируется грунтовая перемычка для предотвращения поступления грунта в шахту. На месте работают 220 специалистов», — сообщили в пресс-службе МЧС России.
Ранее «Башинформ», со ссылкой на свой источник, информировал, что среди работников, оказавшихся в «ловушке» под землей на глубине более 120 метров, находятся пятеро жителей Башкирии. Четверо из них — из Сибая, один из Учалов, в возрасте от 31 до 48 лет. Все работают машинистами. Обвал горных пород произошел вечером 18 марта в Амурской области в Зейском муниципальном округе на участке подземных работ рудника. Под завалами находятся 13 человек.