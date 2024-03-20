На очистные сооружения Перми произошел залповый сброс мусора

«Решетки являются начальным этапом очистки сточных вод на БОС. Они задерживают крупный мусор, который попадает в канализацию. Волокнистые отходы могут забить и повредить оборудование. Влажные салфетки, тряпки, волосы не растворяются в воде, а собираются часто в плотный ком, наматываются на движущиеся части механических устройств», — пояснили в «НОВОГОР-Прикамье».