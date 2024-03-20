На очистные сооружения Перми произошел залповый сброс мусора

На прошлой неделе в Перми мог произойти останов Биологических очистных сооружений (БОС). Над городом нависла угроза прекращения биологической очистки сточных вод. За короткий промежуток времени на механических решетках БОС осела сотня килограммов волокнистого крупного мусора, включая салфетки, шерсть, волосы, нитки и многое другое.
В «НОВОГОР-Прикамье» пояснили, произошедший залповый сброс мусора потребовал оперативного вмешательства. Сотрудники компании вручную несколько часов чистили прозоры решетки, которые забились волокнистым мусором. Это позволило предотвратить поломку оборудования и перенаправить стоки на дальнейшую биологическую очистку, спасти город от экологической катастрофы.
«Решетки являются начальным этапом очистки сточных вод на БОС. Они задерживают крупный мусор, который попадает в канализацию. Волокнистые отходы могут забить и повредить оборудование. Влажные салфетки, тряпки, волосы не растворяются в воде, а собираются часто в плотный ком, наматываются на движущиеся части механических устройств», — пояснили в «НОВОГОР-Прикамье».
Компания призывает жителей города соблюдать правила пользования канализацией, не допускать засоров сетей водоотведения и использовать ее строго по назначению. В бытовую канализацию не надо сбрасывать предметы личной гигиены, салфетки, тряпки, детские игрушки, наполнители для кошачьих туалетов, жир, ватные палочки, волосы.