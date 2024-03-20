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В Пермском крае заключены под стражу начальник ИК-37 и его посредник

В следственном комитете возбуждены уголовные дела в отношении должностных лиц ФКУ ИК ГУФСИН России по Пермскому краю: начальника колонии № 37 и его посредника. Сейчас оба заключены под стражу. Также был задержан начальник колонии № 29.

Уголовные дела возбуждены по признакам преступлений: «Покушение на получение взятки, в крупном размере», «Покушение на посредничество во взяточничестве, в крупном размере».

Также 19 марта 2024 года в отношении начальника ФКУ ИК № 29 ГУФСИН России по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления «Получение взятки в особо крупном размере». Об этом сообщает СУ СК России по Пермскому краю.

Следователи совместно с сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Пермскому краю и УСБ ГУФСИН России по Пермскому краю провели следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, по результатам которых указанные лица были задержаны. В помещениях исправительных колоний проведены обыски, допрашиваются свидетели.

В отношении начальника ФКУ ИК № 37 ГУФСИН России по Пермскому краю и его посредника по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

СК