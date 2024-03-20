В Пермском крае заключены под стражу начальник ИК-37 и его посредник

Уголовные дела возбуждены по признакам преступлений: «Покушение на получение взятки, в крупном размере», «Покушение на посредничество во взяточничестве, в крупном размере».
Также 19 марта 2024 года в отношении начальника ФКУ ИК № 29 ГУФСИН России по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления «Получение взятки в особо крупном размере». Об этом сообщает СУ СК России по Пермскому краю.
Следователи совместно с сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Пермскому краю и УСБ ГУФСИН России по Пермскому краю провели следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, по результатам которых указанные лица были задержаны. В помещениях исправительных колоний проведены обыски, допрашиваются свидетели.
В отношении начальника ФКУ ИК № 37 ГУФСИН России по Пермскому краю и его посредника по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.