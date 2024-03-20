В Воронеже из канализации достали лошадь

Чего только не извлекали из засорившейся канализации сотрудники воронежского водоканала! И куртки, и покрышки. На этот раз в сетях на улице 9 Января, 203 застряла целая … лошадь. Плюшевая. А вместе с ней достали уже ставшие традиционными бутылки, влажные салфетки и тряпки.