В Воронеже из канализации достали лошадь

Чего только не извлекали из засорившейся канализации сотрудники воронежского водоканала! И куртки, и покрышки. На этот раз в сетях на улице 9 Января, 203 застряла целая … лошадь. Плюшевая. А вместе с ней достали уже ставшие традиционными бутылки, влажные салфетки и тряпки.
По данным ВРК-Воронеж, за сутки в диспетчерскую службу поступает около 40 заявок от жителей города на устранение засоров. Главная причина засоров, по словам специалистов, — несоблюдение культуры пользования системой канализации.
В очередной раз они напоминают, что в канализацию ни в коем случае нельзя спускать салфетки, нерастворимую туалетную бумагу, предметы личной гигиены, остатки строительных смесей, детские игрушки, наполнители туалетов для животных (вопреки расхожему представлению об их «безвредности») и другой нерастворимый мусор. Не место в канализации пищевым отходам и жиру.