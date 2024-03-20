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В Воронеже из канализации достали лошадь

Плюшевая игрушка и другой мусор забили систему на улице 9 Января.

Чего только не извлекали из засорившейся канализации сотрудники воронежского водоканала! И куртки, и покрышки. На этот раз в сетях на улице 9 Января, 203 застряла целая … лошадь. Плюшевая. А вместе с ней достали уже ставшие традиционными бутылки, влажные салфетки и тряпки.

По данным ВРК-Воронеж, за сутки в диспетчерскую службу поступает около 40 заявок от жителей города на устранение засоров. Главная причина засоров, по словам специалистов, — несоблюдение культуры пользования системой канализации.

В очередной раз они напоминают, что в канализацию ни в коем случае нельзя спускать салфетки, нерастворимую туалетную бумагу, предметы личной гигиены, остатки строительных смесей, детские игрушки, наполнители туалетов для животных (вопреки расхожему представлению об их «безвредности») и другой нерастворимый мусор. Не место в канализации пищевым отходам и жиру.

ЖКХ