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Иномарка сбила женщину с двумя детьми в центре Казани

За рулем находился парень 1999 года рождения.

Источник: Татарстан 24

Мама с двумя детьми оказалась под колесами BMW на улице Большая Красная в Казани, сообщила корреспондент «Татарстана-24».

По предварительной информации, 25-летний водитель иномарки не успел затормозить перед пешеходным переходом. Всем троим пешеходам понадобилась медицинская помощь, их с различными травмами доставили в больницу.

По словам водителя иномарки, женщина с детьми вышла на пешеходный переход и среагировать молодой человек не успел, слишком поздно нажал на тормоз, а дальше якобы свою роль сыграли погодные условия.

Все обстоятельства произошедшего предстоит выяснить полицейским.

Ранее мы писали, что в Казани 33-летний водитель KIA пострадал в ДТП на Горьковском шоссе. Там столкнулись корейская иномарка и Toyota.