Иномарка сбила женщину с двумя детьми в центре Казани

Мама с двумя детьми оказалась под колесами BMW на улице Большая Красная в Казани, сообщила корреспондент «Татарстана-24».
По предварительной информации, 25-летний водитель иномарки не успел затормозить перед пешеходным переходом. Всем троим пешеходам понадобилась медицинская помощь, их с различными травмами доставили в больницу.
По словам водителя иномарки, женщина с детьми вышла на пешеходный переход и среагировать молодой человек не успел, слишком поздно нажал на тормоз, а дальше якобы свою роль сыграли погодные условия.
Все обстоятельства произошедшего предстоит выяснить полицейским.
Ранее мы писали, что в Казани 33-летний водитель KIA пострадал в ДТП на Горьковском шоссе. Там столкнулись корейская иномарка и Toyota.