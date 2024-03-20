Пьяный покупатель с пистолетом напугал людей в магазине в Казани

Пьяный покупатель с пистолетом в руках напугал посетителей продуктового магазина на Оренбургском тракте. Об этом рассказал наш корреспондент.
Этот мужчина хорошо знаком работникам заведения. Они говорят, часто приходит туда, но всегда все обходилось спокойно. Последнее же посещение торговой точки закончилось для посетителя в отделе полиции.
Очевидцы отмечают, что никакого конфликта не было. Просто мужчина выпил лишнего и ему показалось, что другие покупатели косо на него посмотрели, тогда он решил разобраться с ними.
Полицейские обнаружили пистолет в кармане у задержанного, его изъяли и отправили на экспертизу. А самого нарушителя покоя доставили в отдел полиции для дальнейших разбирательств.
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