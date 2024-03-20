В полицию Новосибирска поступило заявление на хулиганские действия актера Кологривого

НОВОСИБИРСК, 20 марта. /ТАСС/. Полиция в Новосибирске начала проверку после хулиганских действий актера Никиты Кологривого в одном из заведений города. Актер грубо нарушал общественный порядок, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону.
«В полицию поступило заявление о том, что гражданин грубо нарушал общественный порядок в одном из заведений Новосибирска. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. По окончании проверки будет принято решение в установленном законом порядке», — сообщили в пресс-службе.
Ранее в социальных сетях и СМИ распространилось видео из новосибирского ресторана, где у актера возник конфликт с охранниками. Telegram-канал «Абзац» сообщил, что актер приставал к одной из официанток, а после отказа укусил ее за ногу.
Кологривый — уроженец Новосибирска. Известен по ролям в фильме «По щучьему велению» и сериале «Слово пацана». В минувшие выходные актер открыл в Новосибирске «Семейный кинофестиваль».