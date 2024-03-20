45 тыс. долларов нашли у казахстанца при выезде за границу

Здесь напомнили, что согласно пп.7 п. 1 ст. 343 Таможенного кодекса РК таможенному декларированию подлежат наличные денежные средства и (или) дорожные чеки, если общая сумма таких наличных денежных средств и (или) дорожных чеков при их единовременном ввозе на таможенную территорию ЕАЭС или единовременном вывозе с таможенной территории ЕАЭС превышает сумму, эквивалентную 10 тыс. долларов США по курсу валют, действующему на день подачи таможенному органу пассажирской таможенной декларации.