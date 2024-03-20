В Ташкенте первоклассницу избивала учитель. Девочку перевели к другому педагогу

В школе № 167 Шайхантахурского района столицы учительница избивала девочку, применяла меры физического насилия и совершала другие действия, не соответствующие правилам педагогической этики. Обратившаяся к уполномоченному по правам ребенка просила разобраться и привлечь педагога к ответственности.