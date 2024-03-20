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В Ташкенте первоклассницу избивала учитель. Девочку перевели к другому педагогу

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В офис детского омбудсмана по «горячей линии» поступило обращение от жительницы Ташкента. Она сообщила, что учительница применяла к ее внучке-первокласснице насилие, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

В школе № 167 Шайхантахурского района столицы учительница избивала девочку, применяла меры физического насилия и совершала другие действия, не соответствующие правилам педагогической этики. Обратившаяся к уполномоченному по правам ребенка просила разобраться и привлечь педагога к ответственности.

По запросу детского омбудсмана, Министерство дошкольного и школьного образования изучило данную ситуацию. В результате расследования ситуация, описанная в обращении, подтвердилась.

Учительницу предупредили о недопустимости какого-либо давления на ребенка. К ней были применены соответствующие дисциплинарные меры.

По ходатайству заявителя, девочку перевели в другой класс.

образование