В Ташкенте первоклассницу избивала учитель. Девочку перевели к другому педагогу

В школе № 167 Шайхантахурского района столицы учительница избивала девочку, применяла меры физического насилия и совершала другие действия, не соответствующие правилам педагогической этики. Обратившаяся к уполномоченному по правам ребенка просила разобраться и привлечь педагога к ответственности.
По запросу детского омбудсмана, Министерство дошкольного и школьного образования изучило данную ситуацию. В результате расследования ситуация, описанная в обращении, подтвердилась.
Учительницу предупредили о недопустимости какого-либо давления на ребенка. К ней были применены соответствующие дисциплинарные меры.
По ходатайству заявителя, девочку перевели в другой класс.