Хабаровский край готовится к лесным пожарам

Как добавили в правительстве, в прошлом году по решению губернатора края Михаила Дегтярева 11,6 миллионов гектаров были выведены из удаленных зон контроля и переданы под управление лесной охраны Хабаровского края. Такая мера позволит повысить оперативность реагирования спасательных служб и быстрее ликвидировать очаги возгорания.