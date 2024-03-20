Хабаровский край готовится к лесным пожарам

Хабаровский край начал подготовку к сезону лесных пожаров. На сегодняшний день в регионе утвержден общий план по тушению возгораний, сообщает пресс-служба краевого правительства.
В 2024 году общая группировка лесных пожарных формирований края составит 499 человек и 275 единиц техники. Охрану лесов обеспечат 19 лесопожарных станций различного типа и 17 авиационных отделений во всех 40 лесничествах региона.
Как добавили в правительстве, в прошлом году по решению губернатора края Михаила Дегтярева 11,6 миллионов гектаров были выведены из удаленных зон контроля и переданы под управление лесной охраны Хабаровского края. Такая мера позволит повысить оперативность реагирования спасательных служб и быстрее ликвидировать очаги возгорания.