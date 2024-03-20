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В Ростове пассажирский поезд насмерть сбил 30-летнего мужчину

Ростовская область, 20 марта 2024. DON24.RU. В Ростове 30-летнего мужчину сбил пассажирский поезд, сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СКФО.

Источник: Don24.ru

Сообщается, что трагедия произошла на железнодорожном перегоне Кизитеринка — Александровка 19 марта около восьми часов утра. По предварительным данным, причиной смерти стало нарушение правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта.

Полицейские установили, что погибший мужчина — 30-летний житель Аксая.

«В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. По результатам проверки следственными органами будет принято процессуальное решение», — сообщили в ведомстве.

несчастный случай
РЖД