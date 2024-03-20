В Ростове пассажирский поезд насмерть сбил 30-летнего мужчину

Сообщается, что трагедия произошла на железнодорожном перегоне Кизитеринка — Александровка 19 марта около восьми часов утра. По предварительным данным, причиной смерти стало нарушение правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта.
Полицейские установили, что погибший мужчина — 30-летний житель Аксая.
«В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. По результатам проверки следственными органами будет принято процессуальное решение», — сообщили в ведомстве.