Дорогу затопило талыми водами в Актюбинской области

Согласно информации, 20 марта 2024 года примерно в 6:00 из-за потепления и резкого таяния снега произошло разливание талых вод через проезжую часть автодороги Кандыагаш — Эмба — Шалкар — Иргиз на 288 км (в 31 км от города Шалкар, третья категория) длиной в 300 м и высотой 20−30 см. На месте установлен трубопровод (диаметр 1,5 м).