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Дорогу затопило талыми водами в Актюбинской области

Национальный оператор по управлению автомобильными дорогами международного и республиканского значения АО «НК “КазАвтоЖол” предоставил информацию о паводковой ситуации в Актюбинской области, сообщает Zakon.kz.

Источник: Telegram/qazavtojol

Согласно информации, 20 марта 2024 года примерно в 6:00 из-за потепления и резкого таяния снега произошло разливание талых вод через проезжую часть автодороги Кандыагаш — Эмба — Шалкар — Иргиз на 288 км (в 31 км от города Шалкар, третья категория) длиной в 300 м и высотой 20−30 см. На месте установлен трубопровод (диаметр 1,5 м).

В нацкомпании отметили, что идет круглосуточное наблюдение за автодорогой, поставлены предупреждающие знаки.

«В работе задействованы три человека и две единицы техники: одна ДРС и один МТЗ с прицепом. Заранее размещено 650 мешков песка, а также дополнительно закуплено 480 тонн песка. На данный момент движение по автодороге не ограничено».

Пресс-служба АО «НК “КазАвтоЖол”

О том, что несколько районов Актюбинской области могут уйти под воду, специалисты РГП «Казгидромет» предупреждали еще 13 марта 2024 года. Затем, 19 марта, в Актобе и области из-за угрозы подтопления было объявлено штормовое предупреждение.