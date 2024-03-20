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На улице 40-летия Победы в Краснодаре во время движения загорелся автомобиль

Утром в среду, 20 марта, в Краснодаре сгорел автомобиль на улице 40-летия Победы. Возгорание произошло около 8:00, сообщили в пресс-службе краевого главка МЧС.

В течение 10 минут на место прибыли первые спасатели. Пламя охватило практически всю машину — площадь горения составила 5 кв. м. Огонь оперативно локализовали, а затем потушили. В тушении участвовали семь человек и две единицы техники.

В результате происшествия никто не пострадал. Водитель, как сообщают очевидцы в соцсетях, успел быстро покинуть автомобиль, при этом возгорание произошло прямо во время движения посреди дороги. У места происшествия и на прилегающих улицах образовались большие пробки.

Вячеслав Рыжков.

МЧС
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